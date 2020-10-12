تعرف على مباريات الجولة الأخيرة لمجموعة بحرى بدورى القسم الثاني

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة - مجموعة بحرى  -بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة، أهمها مباريات غزل المحلة مع الأوليمبي، وفاركو مع البلدية.

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة 22

1- الأوليمبي مع غزل المحلة

يشهد ملعب عز الدين يعقوب، لقاء مصيري، يجمع بين غزل المحلة الباحث عن الصعود للدوري الممتاز، بينما فريق الأوليمبي يسعى للفوز للبقاء في المسابقة.

يدخل غزل المحلة اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 44 نقطة بعد فوزه على فريق بيلا بهدفين نظيفين سجلها محمد فتح الله ومحمود صلاح، بينما فريق الأوليمبي صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة بعد تعادله بدون أهداف مع الحمام.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثله نتيجة الدور الأول سجل عبده يحيى وهشام بلحه للمحلة
و محمد العديس وعلاء عبد العظيم من ضربة جزاء.

2- البلدية مع فاركو

على ملعب البلدية، سيحل فاركو ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة، ويدخل فريق البلدية اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بينما فاركو وصيف المجموعة برصيد 42 نقطة بعد فوزه بهدف على بهيج، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3-ابو قبر مع ألعاب دمنهور

يلتقي فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس مع فريق ألعاب دمنهور بقيادة كمال فريد، ويدخل فريق أبو قير اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد هزيمته من فاركو بهدف، بينما فريق دمنهور في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد فوزه على فريق الرجاء بهدفين مقابل هدف سجلها
عمار شرف الدين وأحمد العوضي.

وكان فريق دمنهور حقق الفوز بهدفين أحمد رفعت في الدور الأول.

4- الرجاء مع المنصورة

على مركز شباب مطروح، يواجه فريق الرجاء بقيادة رضا أبو اليزيد فريق المنصورة بقيادة
ياسر عبد الواحد،ويسعى فريق الرجاء صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة للفوز للبقاء وتلقى الرجاء الهزيمة من دمنهور بهدفين مقابل هدف سجله وائل فرج ، بينما فريق المنصورة صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد فوزه على فريق المالية بهدفين مقابل هدف سجلها محمد رضا وعبد السميع إبراهيم.

وفاز المنصورة بهدفين مقابل هدف في الدور الأول سجل محروس بومبه للمنصورة، ومحمد جمال للرجاء

5- المالية مع الحمام

يلتقي فريق المالية بقيادة أيمن مجدى مع فريق الحمام بقيادة سمير سعد، ويدخل فريق المالية اللقاء وهو في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط بعد هزيمته من المنصورة بهدفين مقابل هدف سجله أحمد العش، بينما فريق الحمام في المركز التاسع برصيد 27 نقطة بعد تعادله بدون أهداف مع فريق الأوليمبي.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول سجل الدسوقي مسعد للحمام وعبد العزيز السيد للمالية.

6- بيلا مع دكرنس


يستضيف بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى، نظيرة فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده، بيلا متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من غزل المحلة بهدفين دون رد، بينما فريق دكرنس صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد فوزه على فريق البلدية بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد حموده وباتريك ادو.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 44 نقطة
2- فاركو 42 نقطة
3- دمنهور 37 نقطة
4- المنصورة 35 نقطة
5- دكرنس 34 نقطة
6- أبو قير 30 نقطة
7- الرجاء 28 نقطة
8- الأوليمبي 27 نقطة
9- الحمام 27 نقطة
10- البلدية 25 نقطة
11- كفر الزيات 8 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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