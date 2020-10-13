وائل جسار:"أنا زي الجيش لما مصر تطلبني لازم أكون أول واحد يلبي النداء"

قال المطرب وائل جسار، تعليقا على مشاركته في أوبريت "حكاية مصر"، الذي يخلد انتصار مصر في حرب أكتوبر، إنه لا يفكر فيمن سوف يشاركه تقديم العمل الفني عندما يكون متعلق بمصر، مضيفا: "أنا زي الجيش المصري لما مصر تندهلي أنا أكون أول واحد.. ولا أفكر في أي حاجة إلا للغناء لمصر الحبيبة ولا أفكر مين هيكون معايا".



وأضاف "جسار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر وشعبها لهما فضل عليه كبير، ويرجع لهما عامل شهرته في المنطقة العربية، موضحا: "مصر في قلبي وشعبها طيب وله فضل عليا بعد الله سبحانه وتعالى في انتشاري بكل المنطقة العربية".



هذا، وأعرب النجم اللبناني وائل جسار عن سعادته بالمشاركة في أوبريت مصر حكاية والذي تم طرحه منذ ساعات تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر العظيمة.



وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن أي عمل يعرض عليه لصالح مصر يقبله بدون أي تفكير معربًا عن محبته الشديدة للشعب المصري.



وأضاف جسار: عندما يعرض علي عمل غنائي لمصر لا أفكر في أي شئ إلا فيها وفي شعبها الحبيب، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور وكل عام وشعب مصر وقائدها بألف خير.



يذكر أن أوبريت "مصر حكاية" شارك فيه عدد من المطربين والنجوم، وهم وائل جسار ومحمد فؤاد، ومدحت صالح، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومى سليم، وعمر كمال وياسمين على، وحسن شاكوش، ويأتي الأوبريت إهداء من حزب مستقبل وطن، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر أنور.