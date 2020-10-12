بايرن ميونيخ يصفع برشلونة ويقترب من الصفقة المنتظرة





بدأ نادي بايرن ميونيخ الألماني في البحث عن صفقة هجومية من أجل تقوية هجوم الفريق، وتأمين الخط الامامي بعد اقتراب انتهاء عصر الثنائي توماس مولر، وروبيرت ليفاندوفسكي.





حيث دخل عملاق بافاريا في مفاوضات مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي من أجل القدوم إلى البوندسليغا من بوابة " أيانز أرينا ".





وأشار موقع " دون بالون " الإسباني، أن بطل أوروبا قد دخل في صراع التعاقد مع مهاجم النيراتزوري .





ويحاول العملاق البافاري استغلال علاقته الجيدة مع النادي الإيطالي والتي كانت واضحة في صفقة الكرواتي بيريسيتش من أجل حسم الصفقة لصالحه الصيف المقبل.





ويحظي اللاعب باهتمام كبير من أندية برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وهو ما دفع إدارة إنتر ميلان تطلب قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد مهاجمها والمقدر بـ 110 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.





وتعد تلك الصفقة ضربة قوية لفريق برشلونة الذي قدم ثلاث عروض للتعاقد مع اللاعب قُبلت جميعها بالرفض.



