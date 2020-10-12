تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:30 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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حقق الزمالك فوزًا غاليًا على حساب مضيفه حرس الحدو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ستاد المكس بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

افتتح حرس الحدود التسجيل مبكرًا في الشوط الأول من ضربة جزاء سجلها عمرو الحلواني بنجاح في شباك محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض في الدقيقة السابعة. 

وفي الشوط الثاني تمكن مصطفي محمد من تعديل النتيجة لصالح الزمالك بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 64، ثم جاء الدور على محمود حمدي الونش ليضيف الهدف الثاني للقلعة البيضاء في الدقيقة 75 من ضربة رأسية أيضًا سكنت شباك أحمد السعداني حارس الحرس.

ترتيب الدوري المصري :-

1- الأهلي 86 نقطة.

2- الزمالك 68 نقطة.

3- بيراميدز 64 نقطة.

4- المقاولون العرب 53 نقطة.

5- سموحة 47 نقطة.

6- إنبي 45 نقطة.

7- المصري البورسعيدي 42 نقطة.

8- مصر للمقاصة 40 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 40 نقطة.

10- الاتحاد السكندري 39 نقطة.

11- الإسماعيلي 38 نقطة.

12- طلائع الجيش 38 نقطة.

13- نادي أسوان 37 نقطة.

14- وادي دجلة 35 نقطة.

15- الجونة 34 نقطة

16- حرس الحدود 30 نقطة.

17 نادي مصر 21 نقطة.

18- طنطا 19 نقطة.

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ترتيب الدوري المصري بيراميدز الزمالك الأهلي

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