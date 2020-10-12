جامعة جازان" تقيم ورشة "حماية المال العام"

افتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومعالي نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل اليوم، ورشة عمل "حماية المال العام" التي نظمتها جامعة جازان عبر الاتصال المرئي بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضمن برنامج "وطننا أمانة" بمشاركة مديري الصحة والأمانة والنقل والتجارة بالمنطقة.

وأكد معالي رئيس الجامعة في كلمته الافتتاحية، أن الورشة تأتي تحقيقاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - في مجال حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف أن جامعة جازان وانطلاقا من إسهامها في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤية المملكة 2030 تحرص على تفعيل مجالات الشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سواء في مجال البرامج العلمية والتدريبية والتثقيفية.

من جانبه أثنى الدكتور بندر أبا الخيل على جهود الجامعة خلال الفترة الماضية، متطلعاً إلى مزيد من الجهد لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ونشر الوعي بمفاهيم السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة وتوعية أفراد مؤسسات المجتمع بآثار الفساد، وبيان خطورته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز ثقة المواطن في الخدمات المقدمة له.

وتهدف الورشة إلى التوعية بمفهوم حماية المال العام والأنظمة ذات العلاقة، ومناقشة الآليات المتعلقة بها، واستعراض حالات عملية في قضايا الاختلاس والاعتداء على المال العام، والتعرف على مشروع نظام حماية المال العام، وتشتمل على جلستين تناقش الأولى: الإطار النظامي لحماية المال العام، وتناقش الثانية: صور وآثار الاعتداء على المال العام وتستهدف مديري فروع الجهات الحكومية بالمنطقة.