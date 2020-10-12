أول تعليق من مردب الزمالك بعد عبور حرس الحدود بالدوري

أعرب مدحت عبد الهادي مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين لهدف، مشيرا إلى أن المباراة كانت قوية، وكان الجاهز الفني حريص على مشاركة العناصر المقيدين في أفريقيا.





وقال عبدالهادي أن الزمالك خاض المباراة بنقص عددي كبير سواء في وسط الملعب أو الهجوم، لكن الجهاز الفني درس فريق حرس الحدود وكنا نعلم كيف يعتمد محمد حليم على أسلوب اللعب.





وأضاف مدرب الزمالك أنه في الشوط الثاني تدارك الزمالك الضغوط العصبية وحاولنا رفع الضغط من علي اللاعبين خاصة في ظل الظروف التي نمر بها من ضغط المباريات، موضحًا أنه كان للزمالك العديد من الفرص التي يمكنه أن يسجل منها في أكثر من مناسبة لكن لم يستغل الفرص بالشكل المطلوب .





وتابع مدحت عبدالهادي : " الأهم أننا نتحمل المسئولية وأثبتنا ذلك بتعديل النتيجة من التأخر بهدف لفوز بهدفين.. وهدفنا في الوقت الحالي هو رفع الضغط عن اللاعبين وتهيئتهم بالشكل المناسب لمباراة الرجاء، بعدما أغلقنا ملف الدوري بأكمله للاستعداد الذهني والنفسي قبل الحالة البدنية والفنية لمواجهة الرجاء التي يعتبرها الزمالك مباراة نهائي البطولة".





واختتم مدرب الزمالك تصريحاته: " تركيزنا على حصد اللقب ولا نشغل أنفسنا بأي شيء آخر في الوقت الحالي".





وتغلب الزمالك على حرس الحدود بهدفين لهدف في الجولة 33 للدوري الممتاز والتي أقيمت مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية.



