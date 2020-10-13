تعرف علي مواعيد العرض الثانى لمسلسل "لما كنا صغيرين"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تعرض قناة الحياة العرض الثاني لمسلسل "لما كنا الصغيرين" ، وذلك بعد عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2020.

وذلك من يوم السبت إلى الإربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً ، وتتم الإعادة الثالثة فجراً والحادية عشر صباحاً.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تدور أحداثة في إطار تشويقي بعد وقوع "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها الذين يعملون في شركة يمتلكها محمود حميدة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة ريهام حجاج ومحمد حميدة وخالد النبوي ونسرين أمين وماجدة منير وكريم قاسم ومحمود حجازي ونبيل عيسى، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

ويشهد هذا المسلسل عودة الفنان محمود حميدة إلى الدراما بعد غياب استمر لمدة ثلاثة سنوات منذ مشاركته في أخر أعماله وهو الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحي".

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