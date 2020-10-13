تامر أمين: الأهلي أعطى درسًا في النزاهة أثناء لقائه مع بيراميدز (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن لقاء الأهلي ونادي بيراميدز أمس الأحد يعطي درسًا كبيرًا لكل من شكك في النادي الأهلي بأنه سيترك المباراة لبيراميدز نكاية في نادي الزمالك حتى لا يحصل على المركز الثاني وبالتالي يفوت عليه فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا العام المقبل.



وأضاف "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "ما حدث بالأمس يعلمك يعني إيه كلمة النادي الأهلي، يعني إيه بطل لا يفكر إلا باسمه ومكانته وتاريخه واحترامه وألقابه، هذا البطل الذي يتعامل بنزاهة واحترام وقدم مباراة في منتهى الشرف والفروسية والنزاهة".



وتابع: "الأهلي هو الذي أسس قواعد اللعب النظيف، على الرغم من حصوله على الدوري قبل سبع جولات، ولكنه أصر بالأمس على اللعب بنزاهة وشرف ولم يلعب بالناشئين ولكنه لعب بالأساسيين وقدم مباراة رائعة رغم إصابة كهربا في بداية المباراة وطرد السولية مع نهاية الشوط الأول".



وفي ذات السياق أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الكبير الذي ظهر عليه لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال مواجهة بيراميدز التي جمعت الفريقان يوم أمس لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز وإنتهت بالتعادل السلبي.



وفي تصريحات إذاعية قال "شوبير"، إن الأهلي خاض مواجهة قوية بشرف ونزاهة، الأمر الذي جعله يرد بقوة على أنباء إمكانية خسارة اللقاء لمنع الزمالك من خوض غمار دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم".



وأضاف" اللقاء توفر على بعض النقاط الفارقة مثل إصابة كهربا وطرد عمرو السولية بالإضافة إلى إهدار ركلة جزاء عن طريق محمد مجدي أفشة".



وأنهى" برغم كل ما حدث الفريق لم يتأثر بل كان أفضل من بيراميدز في العديد من المناسبات، ويُحسب لبيتسو موسيماني الحفاظ على شخصية النادي الأهلي خلال اللقاء".

