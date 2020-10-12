منصة إنسايت : محمد صلاح هو سفير الماركة العالمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:14 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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وثقت منصة إنسايت الإلكترونية insite ooh مؤخرًا حملة اللاعب محمد صلاح مع أحد منتجى التليفون المحمول والتي انتشرت في مدن مصر بالتزامن مع الإمارات، حيث أحدثت الحملة صدى واسعا في الأسواق.

 كما أوضحت المنصة التي تتناول النواحى الاستراتيجية و الفنية و انعكاسها على المعلن،  و أيضًا جمهور الأسواق، أن محمد صلاح هو سفير الماركة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها الماركات المختلفة محمد صلاح ليكون واجهة تسويق منتجاتها، ففي آخر تقرير سنوي صادر عن المنصة، أوضحت فيه أن محمد صلاح ظهر في 16 حملة إعلانية خاصة بعشرة ماركات عالمية ومحلية  خلال عام 2019 .

ومنصة إنسايت هي أول منصة إلكترونية في الشرق الأوسط، تصدر باللغة الإنجليزية ، متخصصة في تغطية حملات إعلانات الطرق و المعروفة محلية باسم outdoor advertising ,وعالميًا باسم out of home 
وبدأت المنصة في مارس 2017 بتغطية حملات القاهرة الكبرى، وتوسعت في مارس 2020 لتغطى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة .

وتحوى المنصة أرشيفًا إلكترونيًا لجميع حملات الطرق في القاهرة الكبرى منذ 2016 وفى دبى منذ مارس 2020 وهو الأرشيف الوحيد في المنطقة الذى يوثق ويسلط الضوء على هذا القطاع، وقد أحدثت المنصة منذ عامها الأول زخمًا واسعًا في السوق المصرى الذى احتفى بالمنصة التي تسجل نتاج المجهودات المضنية المبذولة في قطاع إعلانات الطرق، فلا ينتهى تأثيرها بانتهاء الحملة ذاتها.

كما تذخر المنصة بمتابعة عالمية خاصة الولايات المتحدة ودول أوروبا وآسيا ، حيث تهتم كبرى الماركات العالمة بمتابعة ما يحدث في السوق المصرى والإماراتى من خلال المنصة .

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منصة إنسايت محمد صلاح

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