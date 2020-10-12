السكة الحديد يبحث عن بطاقة الصعود للقسم الثاني

أهمها بهتيم والسكة، والبلاستيك مع الاميرية، والمرج مع بنها .

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة 29 :



1- بهتيم مع السكة الحديد





يستضيف فريق بهتيم بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 37 نقطة فريق السكة الحديد متصدر المجموعة بقيادة جمعة مشهور برصيد 53 نقطة ويكفي السكة التعادل للصعود دون النظر إلى نتائج الآخرين

وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



2- البلاستيك مع الأميرية





يسعى فريق البلاستيك وصيف المجموعة بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 48 نقطة للفوز للبقاء على المنافسة في حالة تعثر فريق السكة ، بينما فريق الأميرية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة خالد سعد برصيد 26 نقطة يسعى للفوز للبقاء في المسابقة .



وحقق فريق البلاستيك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الأول.



3- المرج مع بنها





في مواجهة من العيار الثقيل للهروب من شبح الهبوط، يلعب المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 32 نقطة، مع بنها صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 29 نقطة

وحقق فريق بنها الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.



4- الشمس مع مصر للتأمين





يلتقي فريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة أحمد علي مع فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو عبده برصيد 47 نقطة.



وكان فريق مصر للتأمين فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



5- ألماظة مع العبور





يواجه فريق ألماظة صاحب المركز الخامس بقيادة جمال ترك برصيد40 نقطة فريق العبور صاحب المركز الرابع بقيادة عطيه السيد برصيد 42 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



6- طوخ مع شباب بطا





يلتقي فريق طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 28 نقطة مع فريق شباب بطا صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عابدين برصيد 38 نقطة.



وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



7-اتحاد الشرطة مع سراى القبة



يلتقي فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السادس بقيادة محمود سعيد برصيد 40 نقطة مع فريق سراى القبه متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط.



الترتيب



1- السكة الحديد 53 نقطة

2- البلاستيك 48 نقطة

3- مصر للتأمين 47 نقطة

4- العبور 42 نقطة

5- ألماظة 40 نقطة

6- اتحاد الشرطة 40 نقطة

7- الشمس 39 نقطة

8- شباب بطا 38 نقطة

9- بهتيم 37 نقطة

10- المرج 32 نقطة

11- بنها 29 نقطة

12- طوخ 28 نقطة

13- الاميرية 26 نقطة

14- الغابه 25 نقطة

15- سراى القبه 6 نقاط