شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
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نفى الإعلامي أحمد موسى، ما تردد حول نشوب مشادة بين مرتضى منصور، رئيس الزمالك، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة، على خلفية قرارات اللجنة الأولمبية.

وقال "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الاثنين: "ما تردد حول حودث مشادة بين وزير الرياضة ورئيس الزمالك معلومات خاطئة، والوزير بمقر المركز الأولمبي في المعادي".

وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارا بإيقاف مرتضى منصور عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة ضده من جهات عدة، أبرزها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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