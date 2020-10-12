النائب العام يأمر بحبس المتسببين في حادث القاهرة الجديدة

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس قائدي مركبة وحافلة احتياطيًّا؛ لتسببهما في حادث أودى بحياة طفل وإصابة ثلاثة آخرين بالقاهرة الجديدة.









حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا بوقوع حادث اصطدام مركبة إحدى المدارس بحافلة رحلات بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين.









فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان الطفل المتوفَّى وسألت اثنين من الأطفال المصابين فقرَّر أحدهما -وعمره ١٣ عامًا- أن الحادث وقع نتيجة إهمال قائدَي المركبة والحافلة وعدم مراعتهما القواعد المرورية، كما سألت «النيابة العامة» المشرفة بالمركبة التابعة للمدرسة فشهدت أنَّ الحادث وقع خلالَ عبور المركبة التي تستقلها الطريقَ فصدمتها الحافلةُ من الخلف.





بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهمَيْن فأنكرا كلاهما ما نُسب إليهما من اتهامات، واتهم كلٌّ منهما الآخرَ بتسببه في وقوع الحادث.



