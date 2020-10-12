مسؤولون أمريكيون يعلنون عن تفاؤل حذر بانخفاض وفيات كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:14 م
كورونا
كورونا
وكالات
Advertisements

أعلن مسؤولون أمريكيون عن انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 85 في المئة، منذ ذروة الوباء بين مارس وأبريل الماضيين.

 

وشدد المسؤولون على أنه يجب على الأمريكيين أن يكونوا "متفائلين بحذر" بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، كما لا يجب على المجتمع أن يصاب بالشلل، مؤكدين أن الفيروسات خطرة فقط على "فئة معينة من السكان"، والأطفال معرضون لمخاطر منخفضة للغاية.

 

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت اليوم الاثنين أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى سبعة ملايين و740934 حالة بعد زيادة 46069 على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 214108 بعد أن أودى المرض بحياة 494 جدد.

أخبار تهمك

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 11 ساعة

مبلغ خرافي.. إنبي يحدد سعر أسامة جلال للأهلي

منذ ساعتين

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

منذ 42 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يكشف مدي خطورة إصابة نجم الفريق

منذ 36 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ أقل من ساعة

تخطيط الأهلي تستقر على عودة هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:38 م

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

06:49 م

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

10:48 م

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»