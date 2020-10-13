بعد أن قذفته بالحذاء ورد عليها بـ"شلوت".."التعليم": "حادثة غير مألوفة"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد إسماعيل النجار، مدير الإدارة التعليمية بمنطقة الجمالية بالدقهلية، تعليقا على واقعة مشاجرة قيادتان بالمنطقة، قامت الأولى بإلقاء الحذاء على الطرف الثانى، ما دفعه لضربها بـ"الشلوت"، قائلًا:" دى حاجة غير مألوفة وكل مجتمع فيه الحلو والوحش..الحادثة لم تأخذ ثوانى بدأ بتطاول بالأيدى والناس زعلت من بعضها وحصلت مشادة كلامية وتطور بعد ذلك".

وأضاف "النجار"خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى،عبر القناة الأولى المصرية، أنه خلاف أسفر عن مشاجرة بين أثنين من قيادات المنطقة، هما موجه مالى وهى سيدة، ومدير الشئون المالية والإدارية، خلال الاجتماع الفني الأسبوعى لقسم التوجيه المالى والإدارى، اتخذ على أثره الإجراءات القانونية وتحويل الواقعة إلى الشئون القانونية، وتابع:" التحقيق انتهى إلى إلغاء تكليف مدير الشئون المالية والإدارية من منصبه ومجازاة الطرفين بـ3 أيام ونقلهما خارج الإدارة التعليمية 

هذا، وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن خطة الدولة للعام الدراسي 2020-2021 تأتي في ظل جائحة " كورونا "، لافتَا إلى أن بعض الكتاب اختلط عليهم وتساءلوا هل هذه الخطة تخص تطوير التعليم كخطة ممتدة، أم أنه يخص العام الجديد في ظل الظروف الطارئة مع إستمرار أزمة فيروس " كورونا.

وتابع "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" عبر " الستلايت" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021 قائلًا: "المنصات المخصصة لتلقي الطلاب التعليم المختلفة والتي أعلنا عنها في وقت سابق وعدد أيام الحضور تخص فقط الظرف الخاص بكوفيد 19 والذي يزامن العام الدراسي الجديد وليس هي خطة التطوير".

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