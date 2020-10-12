البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
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واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا، مع متابعة محادثات التحفيز.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب "وول ستريت" مع صعود سهم "آبل" بنسبة بأكثر من 6 بالمائة قبل الكشف المحتمل عن "آيفون 12" بتنقية الجيل الخامس غداً الثلاثاء.

لا يزال المستثمرون يأملون في نوع من التحفيز حتى مع ضعف فرص التوصل لذلك قبل الانتخابات الأمريكية خاصة بعد أن رفض كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والجمهوريين في مجلس الشيوخ عرضاً قيمته 1.8 تريليون دولار من البيت الأبيض.

وتبدأ البنوك الأمريكية الكبرى في الكشف عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجاري هذا الأسبوع.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة إلى 28837 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.6 بالمائة إلى 3534 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 2.6 بالمائة مسجلاً 11876 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 93.048.

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