طارق شوقي يكشف أسباب زيادة عدد أيام حضور الأطفال بالمدارس

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أسباب زيادة عدد أيام الحضور في خطة العام الدراسي الجديد في الأعمار الأصغر في مراحل " كي جي 1 و2 " وحتى الثالث الابتدائي، مقارنة بالمراحل الأكبر سنًا، بأن هذه الأعمار تحتاج لتواصل مباشر بشكل أكبر مع المدرسين ومع الأنشطة التعليمية في المدارس في هذه المرحلة العمرية.

وشدد "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" عبر " الستلايت" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021، على أن التعليمات واضحة للمديريات وهي تفريغ أيام الحضور بشكل اكبر للأطفال في المدرسة قائلًا: "تعليماتنا كانت واضحة تفريغ أكبر قدر من الأيام للأطفال".

وتابع: "وكل ما تقدمنا في المرحلة العمرية يكون بوسع الطالب الاعتماد بشكل أكبر على نفسه.. ويمكن رب ضارة نافعة في ظل جائحة كورونا أن يشارك المتعلم في مهارة تعليم نفسه، بدلًا من الأعوام الماضية التي كان فيها المتعلم سلبي طول الوقت كان مستني حد يعمله حاجه سواء في المدرسة أو البيت أو الدرس الخصوصي، لكن دلوقتي هوا هيروح بنفسه للمدرسة ويسأل في الصعوبات إلى واجهته بعد ما شاف الدرس على القنوات التعليمية وبالتالي هيبقى ليه دور تفاعلي أكبر ".

واستدرك الوزير: "بس طبعا التفاعل التعليمي والاعتماد على مهارات تعليم الذات يحتاج لفئات عمرية اكبر عشان كده كانت تعليماتنا واضحة للمدارس بان تكون أولوية الحضور للأصغر عمرًا، حتى الثالث الابتدائي لحاجته للتواصل المباشر مع المدرس".

وحول أزمة الكثافات الطلابية في بعض المدارس التي بلغت في بعض الأحيان في المتوسط 80 طالب في الفصل، علق الوزير قائلًا: "ده الي شغالين عليه بقالنا أسابيع وكل مدير مدرسة قدم برنامجه لتقليل هذه الكثافة.. والتعليمات كانت واضحة مهما كانت الكثافة هنقلل الكثافة وهنوزع الأولاد على عدد أكبر من الفصول، والتطبيق متروك لكل مدير مدرسة وسنراقب ذلك ".

وتابع: "أزمة التعامل مع الكثافات الطلابية ممكن يطرح لنا أفكار في التعامل مع هذه القصة في مرحلة ما بعد "كورونا " لكن الإجراءات الحالية خاصة فقط بالإجراءات الاحترازية الخاصة كورونا".

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