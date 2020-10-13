شاهد..أول تعليق من سعد لمجرد عقب إلغاء حفله بسبب قضايا الإغتصاب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق المطرب سعد لمجرد على إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته بكايرو شو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب سعد لمجرد، قائلا: "لا شيء يهز القلب المبتسم".

وجاء ذلك عقب إلغاء موقع "TicketsMarche"،بناء على الهجوم الذي شنه الجمهور على سعد لمجرد بسبب اتهامه في قضايا اغتصاب، وقررت شركة بيع التذاكر ذلك احتراما لرغبة الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال المطرب سعد لمجرد أغنية "عدى الكلام والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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