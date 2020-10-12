باريس سان جيرمان يخطط لصفة القرن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي كشف عن رغبته بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي في فترة سوق الإنتقالات المقبلة.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن باريس سان جيرمان ما يزال مهتماً بالتعاقد مع الدون البرتغالي البالغ من العمر 35 عامًا.





وأوضح الموقع الإيطالي أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع رونالدو عقب نهاية الموسم الحالي أي قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده مع السيدة العجوز.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن رونالدو كان قد انتقل إلى يوفنتوس في عام 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 91 مباراة وسجل 68 هدفًا وصنع 18 هدف آخرين.