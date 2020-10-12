تفاصيل انتقال وليد ازارو لصفوف الإتفاق السعودي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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وصل نادي الاتفاق السعودي إلى اتفاق مع النادي الأهلي لضم المهاجم الدولي المغربي وليد ازارو لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي الاتفاق وصل لاتفاق نهائي مع نظيره الأهلي المصري لضم المهاجم الدولي الجزائري وليد أزارو مقابل 700 ألف دولار.

وأضافت التقارير الي إلزام نادي الاتفاق السعودي بتسديد مبلغ قدره 100 ألف دولار من المستحقات المتبقية من استعارة وليد أزارو.

ومن المقرر أن يحصل النادي الأهلي على مبلغ 400 ألف دولار كدفعة أولى من مبلغ الصفقة الكامل بينما يحصل على باقي المبلغ على دفعات.

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وليد ازارو الاهلي الاتفاق السعودي

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