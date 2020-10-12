تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام الوداد بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق عصر غدٍ الثلاثاء على متن طائرة خاصة إلى المغرب، قبل مواجهة الفريق الودادي، السبت المقبل بالدار البيضاء.

ويعاني المارد الأحمر من كثرة الغيابات، في تلك المواجهة حيث يغيب كل من رامي ربيعة ومحمود متولي عن اللقاء بسبب الإصابة، حيث يعاني الأول من تمزق في العضلة الضامة بينما يعاني الثاني من قطع في الرباط الصليبي.

كما يغيب سعد سمير بسبب إصابته بوتر إكيليس، ويخوض حاليًا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويفقد الأهلي أيضًا كل من رمضان صبحي بعد رحيله إلى بيراميدز عقب انتهاء إعارته، وشريف إكرامي الذي انتقل أيضًا لصفوف بيراميدز، وحسام عاشور والذي قرر النادي عدم تجديد تعاقده.

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متولي رامي ربيعة دوري أبطال افريقيا الوداد الأهلي

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