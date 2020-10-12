أوباما: نعلم رغبة جماهير الزمالك والأزمات قبل البطولات

عبر يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك، عن سعادته بالفوز المهم الذي تحقق على حساب حرس الحدود، بنتيجة 2-1، في الجولة قبل الأخيرة للدوري المصري.





وقال أوبادعما في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "عانينا من غيابات مهمة ومؤثرة، لكن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية، وحققوا الفوز للاقتراب من حسم المركز الثاني بالدوري، قبل السفر للمغرب غدا الثلاثاء، لمواجهة الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".





وتابع: "أعلم جيدا رغبة جمهور الزمالك في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام الرجاء، أملا في التأهل للدور النهائي ثم التتويج، وكثيرون لا يريدون أن يسير الزمالك في الطريق الصحيح، وطالما سار الفريق نحو البطولات والإنجازات تم افتعال أزمات في طريقه".



