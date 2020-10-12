بالأرقام.. كشف حساب الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الأهلي





يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير العربية المواجهة المنتظرة بين فريقي الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد يوم 17 أكتوبر الجاري في المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 23 من الشهر الجاري في مصر، وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" باستئناف مباريات البطولة بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





بدأ فريق الوداد المغربي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32 للبطولة، وخاض 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.





ويستعرض " الفجر الرياضي " مشوار نادي الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الأهلي:





- دور الـ32:

الوداد 2 – 0 نواذيبو الموريتاني

الوداد 4 – 1 نواذيبو الموريتاني





- دور المجموعات:

الوداد المغربي 1 – 1 اتحاد الجزائر

الوداد المغربي 0 – 0 ماميلودي صنداونز

الوداد المغربي 4 – 1 بيترو أتليتكو الأنجولي

الوداد المغربي 2 – 2 بيترو أتليتكو

الوداد المغربي 3 – 1 اتحاد الجزائر

الوداد المغربي 0 – 1 ماميلودي صنداونز





- الدور ربع النهائي:

الوداد المغربي 2 – 0 النجم الساحلي