عاجل - الزمالك يكشف مدي خطورة إصابة نجم الفريق









كشف الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة حجم الإصابة التي تعرض لها، محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة الفريق مساء اليوم، الإثنين، أمام حرس الحدود بالدوري.



وأكد طبيب الزمالك أن مدافع القلعة البيضاء تعرض لكدمة في عضلة السمانة تسببت في حدوث تورم في موضع الإصابة.





وقال طبيب الفريق بأن اللاعب سيخضع لبعض الفحوصات من أجل تحديد إمكانية مشاركته في مباراة الزمالك المقبلة أمام الرجاء المغربي بالدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقد نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المكس، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.



