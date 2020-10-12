هبة عبدالغني تطرح البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "قهوة فيريال"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
طرحت الفنانة هبة عبدالغني البوستر الرسمي لفيلمها الجديد والذي يحمل اسم "قهوة فيريال" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتصدرت هبة البوستر وعلقت عليه قائله: "أخيراً البوستر الرسمي لفيلم قهوة فريال، إنتاج المعهد العالي للسينما، مدير تصوير كريم جمال الدين، مصممة الأزياء ريم العدل، ومهندسة الديكور نوران احمد، ومونتاج مي الشيتي، وموسيقي تصويرية أحمد الصاوي، ومهند صوت و ميكساج بيدو ابراهيم، وتلوين بيتر سمير، وتأليف تامر عبد رب النبي، واخراج مهند الكاشف".

يشار إلي أن فيلم قهوة فريال، تأليف تامر عبدرب النبي، وإخراج مهند الكاشف، ويشارك في بطولته كل من أحمد مصطفى، وكريم أبو الفتوح، وأكمل المعداوي، وديانا سعد، وتدور أحداثه حول لقاء عابر بين شاب انطوائي وإحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية.

أخبار تهمك

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ 17 دقيقة

الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten

منذ 36 دقيقة

عاجل - الزمالك يكشف مدي خطورة إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 11 ساعة

مبلغ خرافي.. إنبي يحدد سعر أسامة جلال للأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

منذ ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:38 م

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten

11:13 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

06:49 م

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

10:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»