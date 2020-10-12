هبة عبدالغني تطرح البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "قهوة فيريال"

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طرحت الفنانة هبة عبدالغني البوستر الرسمي لفيلمها الجديد والذي يحمل اسم "قهوة فيريال" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتصدرت هبة البوستر وعلقت عليه قائله: "أخيراً البوستر الرسمي لفيلم قهوة فريال، إنتاج المعهد العالي للسينما، مدير تصوير كريم جمال الدين، مصممة الأزياء ريم العدل، ومهندسة الديكور نوران احمد، ومونتاج مي الشيتي، وموسيقي تصويرية أحمد الصاوي، ومهند صوت و ميكساج بيدو ابراهيم، وتلوين بيتر سمير، وتأليف تامر عبد رب النبي، واخراج مهند الكاشف".



يشار إلي أن فيلم قهوة فريال، تأليف تامر عبدرب النبي، وإخراج مهند الكاشف، ويشارك في بطولته كل من أحمد مصطفى، وكريم أبو الفتوح، وأكمل المعداوي، وديانا سعد، وتدور أحداثه حول لقاء عابر بين شاب انطوائي وإحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية.