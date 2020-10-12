لجنة الإعلام بنقابة المهندسين تعقد أول إجتماعاتها

Advertisements



عقدت لجنة الإعلام بالنقابة العامة للمهندسين إجتماعها الأول الذي ناقشت من خلاله كيفية وضع خطة اعلامية تتضمن في طياتها كل مابجول بخاطر السادة المهندسين والرد علي استفساراتهم واعلاَمهم بكل مايدور داخل اروقة النقابة، برئاسة الدكتور محمد اليماني.



وأعرب الدكتور محمد اليماني رئيس اللجنة ورئيس الشعبة الكهربية بالنقابة، عن سعادته بوجود عناصر شابة ضمن اعضاء اللجنة، لافتا أن لديهم طاقات وخبرات بالتكنولوجيا الحديثة يجب استغلالها لصالح ملف الإعلام بالنقابة وكذلك تضمنت اللجنة عناصر َمن جيل الوسط صاحب الخبرات المتعددة وطالب اليماني الجميع بضرورة تضافر الجهود لتقديم الرسالة الاعلامية التي ترقي بوضع نقابة كبيرة بحجم نقابة المهندسين هذا الصرح العملاق الذي يفرز للدولة كوادر تبني وتعمر.



وأكد اليماني علي حرص المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين علي اهمية اختيار أعضاء اللجان العامة بالنقابة طبقا لخبراتهم وقدراتهم دون النظر لاي إنتماءات، مؤكدا ان المشاركة بلجان النقابة هي بوابة لاعداد كوادر نقابية فاعلة تضيف للنقابة وتحمل زمامها في السنوات المقبلة.



ثم قدم أعضاء اللجنة عدة إقتراحات لدعم ملف الإعلام بالنقابة منها انشاء منصات اعلاميه جديدة للنقابة مثل ( انستجرام – تويتر – لينكد إن )، وعمل خطة تسويق لصفحات اللجان

( التواصل مع كليات الهندسه في الجامعات المختلفة ونشر لاينك صفحة النقابة علي صفحات الكليات لتوعيه المهندسين بالصفحة الرسمية للنقابة لاغلاق الطريق علي الصفحات المزورة.



انعقدت اللجنة برئاسة محمد سليمان محمود اليماني، والدكتوره رضوي مراد مقرر اللجنة،

والمهندس احمد حموده مقرر مساعد اللجنة،

8