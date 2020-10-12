أحمد موسى: النائب أبو العينين يعرض خدماته على أهل دائرته بنية صادقة

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قال الإعلامي أحمد موسى إن النائب محمد أبو العينين لا يطلب من أهل دائرته بالجيزة والدقي والعجوزة منحه صوته ولكنه يتحدث عن خدماته وأفكاره التي ينوي تنفيذها سواء حصل على الصوت أم لا طارحا الخدمات بنية صادقى لتطبيقها في كل الأوقات.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، المطلوب من المواطنين افدلاء بأصواتهم ورسالتي لهم «انزلوا واختاروا من يمثلكم».



وأضاف أن جميع المرشحين على أرضية وطنية ولا يوجد إخوان أو أعداء الوطن مشيرا إلى أنه لم يضمن أحد النجاح والصندوق هو الحكم.



واكد أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين قام بجولة ميدانية التقى خلالها أهالي منطقة ساقية مكي والمنيب بالجيزة.



واشار إلى أن «أعداد كبيرة من السيدات والشباب والرجال حضروا اللقاء واستقبلوا أبو العينين بالهتافات والزغاريد»، مشيرا إلى أن أبو العينين يحظى بدعم كبير من أهالي دائرته.



وعبر الأهالي عن تأييدهم لأبو العينين نظرا لمجهوداته المستمرة لخدمة الدائرة.



ويحرص النائب محمد أبو العينين، على التواجد وسط أهالي الدائرة للاستماع إلى كافة مطالبهم وتنفيذها.



كما أطلق أبو العينين، موقعًا إلكترونيًا وتطبيقا على الهواتف المحمولة باسم « جيزة – دقي – عجوزة » لاستقبال طلبات المواطنين على مدار 24 ساعة والعمل على تلبيتها».





قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين قام بجولة ميدانية التقى خلالها أهالي منطقة ساقية مكي والمنيب بالجيزة.



وتابع موسى: «أعداد كبيرة من السيدات والشباب والرجال حضروا اللقاء واستقبلوا أبو العينين بالهتافات والزغاريد»، مشيرا إلى أن أبو العينين يحظى بدعم كبير من أهالي دائرته.



ورفع الأهالي لافتات مؤيدة لأبو العينين، مرددين «علي صوتك قول الحق أبو العينين هو الأحق».



وعبر الأهالي عن تأييدهم لأبو العينين نظرا لمجهوداته المستمرة لخدمة الدائرة.



أطلق أبو العينين، موقعًا إلكترونيًا وتطبيقا على الهواتف المحمولة باسم « جيزة – دقي – عجوزة » لاستقبال طلبات المواطنين على مدار 24 ساعة والعمل على تلبيتها».

