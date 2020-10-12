فرنسا تسجل تباطؤا في وتيرة إصابات كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:41 م
كورونا فرنسا
كورونا فرنسا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية الفرنسية يوم الاثنين، 8505 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ مجمل الإصابات 743479.

 

ويمثل ذلك انخفاضا حادا عن الأعداد القياسية التي سجلتها البلاد خلال اليومين الماضيين بعد أن رصدت 26896 إصابة يوم السبت و16101 إصابة يوم الأحد.

 

وتميل حصيلة الاثنين إلى الانخفاض مع إجراء فحوص أقل للفيروس يوم الأحد، أما المتوسط المتغير لمعدلات الإصابة الجديدة على مدى سبعة أيام فتجاوز 17 ألف حالة للمرة الأولى منذ تفشي المرض، ليبلغ 17029.

 

وزاد عدد الوفيات في فرنسا جراء الإصابة 95 حالة ليصل إلى 32825، وذلك مقارنة مع 46 وفاة يوم الأحد.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ أقل من ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten

منذ 18 دقيقة

عاجل - الزمالك يكشف مدي خطورة إصابة نجم الفريق

منذ 38 دقيقة

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

منذ 43 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 11 ساعة

مبلغ خرافي.. إنبي يحدد سعر أسامة جلال للأهلي

منذ ساعتين

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ولاية نيوجيرسي الأمريكية تسجل 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا.. وزارة الدفاع تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في الجيش

الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج

كندا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 92151 والوفيات إلى 7344

فرنسا تسجل انخفاض كبير لمعدل المتوفين بفيروس كورونا

فرنسا.. السلطات الصحية تسجل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:38 م

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

06:49 م

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

10:48 م

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»