وزير التربية والتعليم: حال حدوث موجة ثانية لكورونا سأقوم بهذا الأمر

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرا، لتكملة منهج العام الدراسي 2020-2021 في ظل إجراءات تقليل الكثافات الطلابية، عبر توفير المناهج الخاصة في أكثر من محطة تلفزيونية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، واعدًا الجمهور بأن هذه الدروس التعليمية ستخرج في أفضل صورة،قائلًا: "هنشوف حاجة ترضي جميع الطلاب.. وده مش موضوع مؤقت معمول عشان كورونا، ولكن أيضًا لتوحيد جودة العلوم المختلفة".



وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" عبر " الستلايت" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021، أن الدروس التعليمية ستكون عبر محطات تلفزيونية مختلفة، ولها مواعيد ثابتة واخرى للاعادة فضلًا عن البث المباشر عبر الانترنت في المنصات المختلفة.



وشدد الوزير أن الذهاب إلى المدرسة سيكون بهدف سؤال المدرسين عن ما واجه الطالب من صعوبات أثناء تلقي الحصة التعليمة عبر القنوات التلفزيونية، وللتقيم من أجل الامتحانات والانشطة المختلفة داخل المدرسة.



نافيًا في ذات الوقت أن يكون تم إلغاء الحضور والغياب، قائلًا: "فيه ناس بتقول طالما فيه دروس في المحطات ليه اروح ؟ أنا بقلهم عشان حاجات كتيرة، زي أسئلة الطلاب للمدرسين، وزي الانشطة المختلفة والتقييم والمواد التي خارج المجموع ".



لكن الوزير قال " في حال وجود موجة أخرى لجائحة كورونا لا قدر الله، ستكون الدروس التعليمة غير متوقفة عبر التلفزيون وسنتعامل مع الموقف في حينه وهو عام استثنائي في إطار استمرار جائحة كورونا ".



