نور اللبنانية تستعيد ذكرياتها في مهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أستعادت الفنانة اللبنانية نور ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي.

حيث شاركت نور صورة لها أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نور علي الصورة وكتبت : نفس الوقت من العام الماضي ، وظهرت نور مرتدية فستان طويل باللون البينك وتركت شعرها منسدلاً مع وضع قليل من الميكب الذي يبرز جمالها.

وفي سياق آخر، تقوم الفنانة نور اللبنانية حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، وهو من إخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو بطولة دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين.

والجدير بالذكر أن نور اللبنانية شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"البرنس" وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد العزيز مخيون، إدوارد، ريم سامي، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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