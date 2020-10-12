بيكهام يثير الجدل بصورة جديدة

شارك ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ومنتخب إنجلترا السابق، متابعيه وجمهوره بيومياته التي تتنوع ما بين الطبخ والسفر والكثير من المغامرات المختلفة.





ونشر بيكهام صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهر النجم الإنجليزي وهو يتحول إلى راكب دراجات نارية ويرتدي ملابس كلاسيكية أنيقة.





وتفاعل عدد كبير من جماهير السوشيال ميديا، بعد ركوبه للدراجة النارية من ماركة Ducati، وكان من أوائل التعليقات له زوجته مصممة الأزياء العالمية فكتوريا بيكهام، التي تغزلت في تناسق ملابسة مع الدراجة النارية التي يركبها.



