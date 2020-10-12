عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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خرج المدافع الدولي محمود علاء، قلب دفاع نادي الزمالك، مصابًا خلال مباراة الزمالك أمام حرس الحدود، واالتي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزاً صعباً أمام مضيفه حرس الحدود بهدفين لهدف على ملعب المكس بالأسكندرية، حيث سجل للأبيض مصطفى محمد ومحمود حمدي الونش، بينما سجل للحرس عمرو الحلواني.

وخرج علاء مصاباً لحساب زميله محمد عبد الغني، بعد تعرضه لإصابة قوية في عضلة السمانة، حسب مصادر داخل الجهاز الطبي في الزمالك.

وسيخضع علاء لفحص أخير صباح غداً الثلاثاء، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الرجاء البيضاوي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي مساء الأحد المقبل الموافق18 أكتوبر بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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