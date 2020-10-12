وائل الإبراشي: توجيه" السيسي" بتطوير عواصم المحافظات سيُعيد مصر الجميلة

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الحكومة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، سيعيد مصر الجميلة من جديد.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن البعض يعتقد أن الجمال ينحصر في "القاهرة والإسكندرية" فقط، رغم أن الحقيقة تقول بأن كل محافظة بها جمال خاص بها، وملف تطوير عواصم المحافظات سيجعلها مشهورة كما كانت في السابق، معقبًا: "الجمال سيكون ثمة أساسية بها كما كان في السابق".



ولفت إلى أن الزحام مخالفات المباني مع العشوائيات والزيادة السكانية قضت على هذا الجمال بشكل كبير، واعتزام الحكومة إعادة هذا الجمال، سيعيد جمال المدن المصرية.



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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر انفقت أكثر من 4 تريليون جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية على مشروعات التنمية.



وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة تنشأ حاليا أكثر من 16 مدينة جديدة في وقت واحد، فضلا على تنفيذ مشروعات أخرى في كافة المجالات، حيث جاري إنشاء حجم هائل من المتاحف، غلى جانب تطوير منظومة النقل، والتعليم.





وأضاف رئيس الوزراء، ان الدولة تتحمل في تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق العشوائية نحو 424 مليار جنيه، معلقا: "مفيش دولة في العالم تنفذ برنامج لتطوير العشوائيات بهذا الشكل.. ولام نكون فخورين".