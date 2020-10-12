دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تواجه سويسرا بدون جماهير

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
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يواجه المنتخب الألماني نظيره السويسري، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن المنتخب سيخوض مباراته المقررة أمام نظيره السويسري غدا الثلاثاء في كولونيا ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، بدون جماهير.

وكان الاتحاد الألماني يأمل في حضور 300 متفرج في المباراة، وهو نفس العدد الذي جرى السماح بحضوره في المباراة أمام المنتخب التركي التي أقيمت على الملعب نفسه في السابع من أكتوبر الجاري.

لكن معدل الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، ارتفع الآن في كولونيا إلى 3ر66 لكل 100 ألف شخص، وهو ما يفوق بكثير معدل الــ 35 إصابة لكل 100 ألف شخص، الذي يتيح حضور عدد من المشجعين.

وتجدر الإشارة إلى أن المدن التي تشهد معدل إصابة يفوق 50 حالة لكل 100 ألف شخص، تصنف كمناطق خطرة من قبل السلطات الصحية بألمانيا.

وأعلنت السلطات في أوجسبورج اليوم الاثنين أيضا أن نادي أوجسبورج سيخوض مباراته المقررة أمام لايبزج مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا) بدون جماهير.

كذلك يخوض بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليجا، جميع المباريات المقررة على ملعبه بدون جماهير حتى 25 أكتوبر الجاري على الأقل.

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