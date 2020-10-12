الإفراج عن الفنانة هيا الشعيبي رغم نشرها فيديو إباحي

Advertisements

أفرجت النيابة العامة في الكويت الإفراج عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وذلك عقب احتجازها بسبب مشاركتها فيديو إباحي عبر الموقع الترفيهي "سناب شات".



وقررت النيابة منع ظهور أي عمل فني للفننة هيا الشعيبي، وذلك في أي وسائل إعلام سعودية، في كل من الإعلام المرئي والمسموع.



وكانت قد نفت هيا الشعيبي، أنها شاركت هذا الفيديو الإباحي، وأن حسابها تعرض للقرصنة من أحد الأشخاص وذلك قبل أن تتمكن من إستعادته.