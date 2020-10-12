وزير النقل يكشف مفاجئة حول تكلفة القطار المكهرب

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علق وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، على جولته اليوم والتي قام خلالها باستطلاع عدد من القطاعات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع " العين السخنة - العلمين "، برفقة قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق على مدار يومين متتاليين.



وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ": القطار الكهربائي السريع لاول مرة سيدخل في مصر، ويعمل بالكهرباء وليس بالديزل، وسيبدأ من منطقة العين السخنة وينتهي في المرحلة الاولى منه، كما هو مخطط في منطقة العلمين الجديدة، ويمر بعدة محطات من العاصمة الادارية الجديدة، ثم القاهرة الجديدة ثم حلوان وطريق الصعيد، ثم شمال غرب في 6 أكتوبر، ثم النوبارية وبرج العرب، ثم يتفرع إلى فرعين أحدهما صوب الاسكندرية والاخر جهة العلمين الجديدة".



وإستطرد قائلًا: "طول المسار الذي كان مخططًا له نحو 468 كيلوا، واليوم قمنا بجولة استطلاع المسار على الارض قبل التطبيق لتقليل المسار إلى حد ما، حيث أنه كلما قللنا المسار نجحنا في تقليل التكاليف المادية ومن ثم زمن الرحلة ".



وكشف الوزير أنه في حال تم الاستعانة بتحالفات عالمية عبر إستشاري كان سيكلف الدولة نحو 13-19 مليار دولار وهي تكلفة باهظة قائلًا " فتحنا بالفعل وتقدم لنا عشرة تحالفات فاز منهم إثنين لكن التكلفة كانت باهظة لوتم الاستعانة بهم وقعدنا نتفرج حيث كانت التكلفة الاجمالية ستتراوح مابين 13-19 مليار دولار وهو رقم كبير جدا، وعندما عرضنا الامر على الرئيس السيسي كان تكليفه واضح أن نقوم بتدشين هذا المشروع المهم بإمكانياتنا بتكلفة لا تزيد عن 4 مليار دولار، وفي حال إحتجنا أحد الشركات العالمية كمعاونة في توريد أنظمة التحكم يمكن الاستعانة بهم وهذا امر سريع مؤكدًا أن وزارته نتعاون مع شركة عالمية لاستيراد الأنظمة المختلفة للتحكم في خطوط القطار المكهرب



وكشف الوزير ان مسار القطار السريع سيبدأ في نوفمبر المقبل متوقعًا أن يتم الانتهاء منه خلال 24 شهرًا مؤكدًا أن القطار السريع ينافس الطائرة..ومتوقع أن ينقل نصف مليون راكب يوميا



لافتًا إلى أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر-العلمين – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم في تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مشيرًا أن إنشاء هذا القطار له شق إقتصادي وسياسي في نفس الوقت

