الزمالك يعبر عقبة حرس الحدود بشق الأنفس ويُسيطر على المركز الثاني

حقق الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.<div><br></div><div><br></div>





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وباغت حرس الحدود مبكرا لمحاولة التمسك بفرص البقاء وحصل على ركلة حرة اصطدمت بالحائط البشري في إمام عاشور ولم تشكل خطورة وسقط عاشور متأثرا بالكرة قبل أن يستأنف اللعب .





وواصل حرس الحدود ضغطه وتسديدة من خارج المنطقة ارتطمت بيد الونش ليشير الحكم لاحتساب ركلة جزاء لفريق الحرس يتصدى لها عمرو الحلواني ويسددها في الزاوية اليسرى الأرضية لأبوجبل الذي حاول عليها لكنها تسكن الشباك لتعلن تقدم الحرس بهدف دون رد في الدقيقة السابعة من عمر المباراة .





ويرد الزمالك بمحاولة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عيد تصطدم بدفاع حرس الحدود وتمر بعيدا بعدها محاولة وتسديدة من أوباما من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء تصطدم بجريندو لاعب حرس الحدود وتفقد خطورتها في الدقيقة 12 من عمر المباراة .





ويستمر ضغط الزمالك لتعديل النتيجة وعرضية خطيرة من أوناجم من ناحية اليمين وإنقاذ رائع من أحمد السعدني حارس الحدود في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعدها يحاول عاشور بتسديدة بعيدة لكنها تمر أعلى العارضة .





ويكثف الزمالك من محاولاته من جانبي الملعب ويحصل على ركلة حرة من على حدود المنطقة ويمررها عبدالله جمعة عرضية يحولها مصطفى محمد برأسية من داخل منطقة الجزاء لكنها تمر أعلى العارضة في الدقيقة 19 من عمر المباراة .





وتشهد الدقيقة 22 فرصة محققة للزمالك بعد كرة عرضية من عيد من الجانب الأيمن يفوتها مصطفى محمد للمنطلق أوباما الذي سددها من داخل منطقة الجزاء وينقذها السعدني وترتد ومتابعة من كاسونجو ليسدد الكرة والسعدني يتألق مرة أخرى وينقذ مرماه ليخرجها لركنية .





وتستمر المحاولات البيضاء ولعبة “هات وخد” بين عبدالله جمعة وكاسونجو على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بعرضية خطيرة من جمعة لكنها تمر من الجميع بعيدا في الدقيقة 24 من عمر المباراة .





وينحصر اللعب في وسط الملعب وكرة مشتركة بين إمام عاشور وأحمد فيليكس وسقوط اللاعبان أرضا قبل أن يستئنفا اللعب من جديد ثم يطلق الحكم صافرته لإيقاف اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين .





ويسيطر الزمالك على منطقة الوسط لكن تكتل دفاع الحرس حال دون الخطورة ويحاول الحدود بتسديدة من الحلواني لكن يتصدى لها أبوجبل في الدقيقة 36 من عمر المباراة .





ويعتمد الحرس على المرتدات الخاطفة فيما حاول الزمالك فتح جبهة من جانبي الملعب ويحاول مصطفى محمد التوغل من عمق دفاع الحرس وفي كرة مشتركة حاول عليها لكن يحتسبها الحكم ركلة حرة على مهاجم الزمالك .





ويرد الحرس بهجمة خاطفة من انطلاقة من ابراهيم كونيه ويصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة ولكن ابو جبل ينقذها وتمر بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 42 من عمر المباراة .





ويهدأ اللعب في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول ويحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع لم تشهد خطورة من جانب الفريقين وانحصار للعب في وسط الملعب ليطلق الحكم صافرته معلنا تقدم الحرس بهدف دون رد .





ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمد عبدالغني بدلا من محمود علاء وسط بداية هادئة من جانب الفريقين بوسط الملعب .





ويبحث الزمالك عن فتح ثغرة بدفاع الحدود سواء من العمق عن طريق أوباما أو على الجانبين لكن تكتل دفاع الحرس حال دون خطورة .





ويحاول أيوب مشارك لاعب الحرس المرور ويسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع وتمر بدون خطورة في الدقيقة 51 من عمر المباراة .





ويسدد أوناجم كرة قوية من على يمين المنطقة ترتد من الدفاع وتتواصل محاولات الزمالك لكن دون خطورة .





ويدفع الجهاز الفني بكريم بامبو بدلا من أوناجم في الدقيقة 57 من عمر المباراة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق وتعديل النتيجة .





ويحصل الفريق على ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها إسلام جابر عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كريم بامبو بتسديدة من يسار منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 58 من عمر المباراة .





ويستمر ضغط الزمالك ويحصل الفريق على ركنية جديدة من جهة اليسار نفذها إمام عاشور عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع حرس الحدود عن مناطق الخطورة في الدقيقة 61 من عمر المباراة .





ويكلل الزمالك ضغطه بالهدف الأول بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد عيد متقنة تصل لمصطفى محمد داخل المنطقة ليحولها برأسية في الشباك بالدقيقة 64 من عمر المباراة معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .





وبعد الهدف استمر ضغط الزمالك لتعزيز النتيجة وتسديدة من إمام عاشور مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 68 من عمر المباراة .





وفرض الزمالك سيطرته على المباراة رغم تكتل دفاع الحرس وتسديدة من أحمد عيد من يمين منطقة الجزاء ردت من دفاع فريق حرس الحدود .





بعدها حاول عيد بكرة عرضية من جديد حولها مصطفى محمد برأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 73 من عمر المباراة .





ويستمر نشاط الجبهة اليمنى للزمالك وينجح الفريق في تعزيز النتيجة بالدقيقة 75 من عمر المباراة بعد عرضية من إسلام جابر من الجانب الأيمن يحولها الونش برأسية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .





ويحاول فريق الحرس تعديل النتيجة بإجراء تغييرين ومحاولات مستمرة من الفريق في وسط الملعب لكنها تفتقد للخطورة على مرمى الزمالك .





ويسقط إسلام جابر في كرة مشتركة ويتوقف اللعب للاطمئنان على اللاعب قبل أن يعود ويستأنف اللعب من جديد ويدفع الجهاز الفني بمحمد حسن بدلا من إسلام جابر في الدقيقة 82 من عمر المباراة .



