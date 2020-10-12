وزير النقل: ابتداءً من الغد تطبيق قرار مجانية المواصلات لكبار السن

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عقب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على شكاوي بعض كبار السن، من عدم تطبيق مجانية المواصلات العاملة لمن يزيد عمره عن 70 عامًا.



وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، إنه اليوم قام بالتصديق على قرار مجانية المواصلات العامة لمن هم فوق سن الـ70، وبإذن الله سيتم تطبيق هذا القرار ابتداءً من الغد كمرحلة أولى في القطارات والمترو، وبعد ذلك سيطبق على الأتوبيسات وباقي المواصلات العامة.



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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن قرار إعفاء من تجاوز الـ 70 عامًا من دفع أي رسوم بوسائل النقل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء على المواطنين.



وأضاف "الشريف"، أن القرار يتضمن أن يكون من تجاوز الـ 60 عاما نصف تذكرة في أى وسائل مواصلات بالإسكندرية.



ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن هناك قرار أخر بإعفاء ذوي الهمم من دفع تذاكر المواصلات على كل الخطوط سواء الأتوبيسات أو الترام الخاص بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يكتفى أن يقوم المواطن بإظهار البطاقة الشخصية للكمسري، معقًبا: "اللي عايز يركب بكارنية كبار السن مفيش مشكلة أو بالبطاقة مفيش مشكلة برده".



كان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بالسماح بركوب المواطنين من كبار السن الذين تجاوزوا ال 70 عامًا جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان.



كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا ال 60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.



وأوضح المحافظ، فى بيان له اليوم،أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوي أن يبرز الراكب للمحصل الكارنية الصادر من الهيئة بموجب بطاقة الرقم القومي السارية.



وأكد أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

