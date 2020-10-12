العثور على جثة سيدة مسنة مذبوحة بترعة في الغربية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى _أيمن يحيي
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شهدت مدينة بسيون فى محافظة الغربية، إختفاء سيدة مسنه فى ظروف غامضة قبل ثلاث أيام وتم تشكيل فريق بحث وعثر على جثتها قبل قليل بترعه فى مدخل مدينة بسيون.


كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، أن السيدة تدعى سعاد محمد جودة تقيم فى شقة بمفردها الكائنة بشارع العسال بدائرة مركز بسيون وابنها مقيم خارج البلاد، وكان مركز بسيون قد تلقى بلاغا بإختفائها قبل 3 أيام من قبل أحد الجيران.

وتبين من التحريات التي قادها الرائد مازن نجا مفتش فرع البحث بدائرة بسيون وكفر الزيات أن السيدة تدعى سعاد محمد جودة تقيم بمفردها فى شقتها الكائنة بشارع العسال بدائرة مركز بسيون وابنها مقيم خارج البلاد، ومبلغ بإختفائها منذ 3 أيام من إحدى الجيران.

و بتكثيف التحريات تبين تردد سيدة من أحد الجيران علي شقة المجني عليها وتقيم في نفس المنزل؛ حيث كانت المجني عليها تقوم بمساعدتها فى الأمور المادية.

وتبين أن المتهمة قامت بالاتفاق مع زوجها وشقيقها بتخدير  المجني عليها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها والتخلص منها بإلقاء الجثة في بحر التنظيم بدائرة مركز بسيون.

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.

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