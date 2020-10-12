نشرة حوادث الفجر: حيثيات وقف قرار التعليم بحجب نتيجة 7 طلاب متهمين بغش جماعي بالدرب الأحمر
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:53 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
التحقيقات: جامع قمامة مزلقان بشتيل "مفصول الرأس ومقطوع أحد رجليه"
كشفت التحقيقات أن الشاب المفصول رأسه، بمزلقان بشتيل، بمركز أوسيم، شمال المحافظة، فجر اليوم الإثنين كان يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وأن الحادث أسفر عن دهس رأسه وقطع أحد رجليه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حيثيات وقف قرار التعليم بحجب نتيجة 7 طلاب متهمين بغش جماعي بالدرب الأحمر
قضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوي والمقامة من أحمد جمال المحامي، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والتى طالبت بوقف قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن حجب نتيجة الطلاب المشار اليهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في حادث تصادم أتوبيس مدارس بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديده بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم أتوبيس مدارس بأتوبيس رحلات بطريق أحمد شوقى بالتجمع الأول وإرسال تقرير وافي بها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات
قررت وزارة الداخلية، اليوم، مد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات حتى 21 نوفمبر 2020.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تيسيرًا على المواطنين في تركيب الملصق الإلكترونى لجميع أنواع المركبات فقد قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 21 نوفمبر 2020م". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في قضية "بوابات أرض الجولف"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل جلسة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها. لجلسة 14 ديسمبر لاستكمال اجراءات التصالح. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التحقيقات: جامع قمامة مزلقان بشتيل "مفصول الرأس ومقطوع أحد رجليه"
كشفت التحقيقات أن الشاب المفصول رأسه، بمزلقان بشتيل، بمركز أوسيم، شمال المحافظة، فجر اليوم الإثنين كان يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وأن الحادث أسفر عن دهس رأسه وقطع أحد رجليه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حيثيات وقف قرار التعليم بحجب نتيجة 7 طلاب متهمين بغش جماعي بالدرب الأحمر
قضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوي والمقامة من أحمد جمال المحامي، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والتى طالبت بوقف قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن حجب نتيجة الطلاب المشار اليهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في حادث تصادم أتوبيس مدارس بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديده بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم أتوبيس مدارس بأتوبيس رحلات بطريق أحمد شوقى بالتجمع الأول وإرسال تقرير وافي بها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات
قررت وزارة الداخلية، اليوم، مد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات حتى 21 نوفمبر 2020.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تيسيرًا على المواطنين في تركيب الملصق الإلكترونى لجميع أنواع المركبات فقد قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 21 نوفمبر 2020م". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في قضية "بوابات أرض الجولف"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل جلسة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها. لجلسة 14 ديسمبر لاستكمال اجراءات التصالح. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا