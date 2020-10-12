الغندور: تقنية الفار أضافت الكثير لمستوى التحكيم المصري

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أن هناك تحسن ملحوظ بمستوى التحكيم هذا الموسم بالدوري المصري مقارنة بالمواسم السابقة بسبب تقنية الفيديو.





وقال الغندور أن تطبيق تقنية الفيديو، هو العامل الأساسي في هذا التطور وخلال تصريحات إذاعية أكد : "تقنية الفيديو أضافت كثيرًا للعدالة التحكيمية، الأداء الإعلامي المتعصب يظهر الحكام بشكل سيء،





وأضاف :"التحكيم هذا الموسم أكثر عدالة عن المواسم السابقة بفضل تطبيق تقنية الفيديو، نمتلك أرضًا خصبة على المستوى التحكيمي، دائمًا ما يخرج حكام لديهم امكانيات كبيرة".





وتابع: هناك مواهب تحكيمية صغيرة السن قادرة على قيادة التحكيم خلال الفترة المقبلة، فقط نحتاج لثقة المسئولين لاكتساب ثقة الجمهور، تاريخ مصر دائمًا جيد على المستوى التحكيمي"، وأكد الغندور أن الدوري المصري سوف يشهد ظهور حكام جيدين الفترة المقبلة.







