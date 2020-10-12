لميس الحديدي تكشف عن خطة الإخوان لتفكيك الشرطة

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قالت الإعلامي لميس الحديدي، إن تسريبات إيميل هيلاري كلينتون، تضمنت بأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل على تفكيك الشرطة، وكان لديهم ثقة بقدرتهم على تعزيز التعامل مع الشركات الغربية، بعد تحويل مصر إلى دولة إسلامية، وحدوث تفاهمات بين حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة الإخواني.



وتابعت"الحديدي"، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن هناك وثيقة أخرى تحدثت على أن مرشد الإخوان محمد بديع في هذا الوقت هو من أختار سعد الكتاتني لكي يكون رئيسًا للبرلمان، لافتَا إلى أن الإخوان سيطروا على 75% من البرلمان من خلال اعداد توافق بين حزب النور وحزب الوفد.



ولفتت إلى أن هناك وثيقة أخرى تحدثت بأن مصر ستتحول إلى جمهورية مصر الإسلامية على غرار النموذج الإيراني، مشيرة إلى أن الوثيقة تحدثت بأن سعد الكتاتني رئيس البرلمان في حكم الإخوان، أعرب عن استائيه من ترشيح محمد مرسي الذي وصفه بمرشح اللحظة الأخيرة.



وأوضحت أن كل هذه التسريبات ليست جديدة، ولكن أهميتها في انها تعيد كشف الحقيقية، وكشف الدور الامريكي والقطري خلال هذه الفترة من عمر مصر.



كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد تعهد بعد ضغوط الرئيس ترامب بالإفراج عن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والتي تثبت سوء استخدامها السلطة.

