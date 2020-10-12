في 10 دقائق فقط.. الزمالك يقلب الطاولة أمام حرس الحدود





افتتح حرس الحدود التسجيل مبكرًا في الشوط الأول من ضربة جزاء سجلها عمرو الحلواني بنجاح في شباك محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض في الدقيقة السابعة.





وفي الشوط الثاني تمكن مصطفي محمد من تعديل النتيجة لصالح الزمالك بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 64، ثم جاء الدور على محمود حمدي الونش ليضيف الهدف الثاني للقلعة البيضاء في الدقيقة 75 من ضربة رأسية أيضًا سكنت شباك أحمد السعداني حارس الحرس.

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدفين في 10 دقائق أمام حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم.