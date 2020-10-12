التعليم: فيروس كورونا لم يعد "بعبع".. لا داعي للهلع

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا داخل المدارس. 

وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم قياس درجات حرارة كل الطلاب قبل دخولهم المدرسة، وحال تبين ارتفاع درجة حرارة أي طالب سيتم الاتصال بولي أمره، وسيتم عزله في المنزل.

وأضاف أنه ثبت وجود أكثر من حالة إصابة في فصل واحد سيتم غلقه، وإذا ثبت وجود أكثر من حالة داخل مدرسة سيتم غلقها، موجها رسالة لاولياء الأمور: "لا داعي للهلع"، منوها بأن فيروس كورونا لم يعد "البعبع" كما كان عند ظهوره منذ عدة أشهر، حيث أن الأطباء في مصر فهموا المرض بدرجة أكبر.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و6052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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