وزير الشباب والرياضة يفتتح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبى بالمعادي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نائبًا عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبي بالمعادي، الذي تنظمه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط منافسة كبيرة بين الطلائع فى كافة محافظات الجمهورية على مدار الفترة الماضية، محييا الحفل الفنان هشام عباس.

حضر الافتتاح مساعدي ومعاوني الوزير ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ولفيف من قيادات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، ولاعبة الكاراتيه جيانا فاروق التي استطاعت التأهل لاوليمبياد طوكيو كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقيا.

وشهد الافتتاح عروض فنية ورياضية وطابور عرض للفرق المشاركة بمشاركة طلائع مراكز شباب سموحة والشلالات وكفر طهرمس وميت عقبة والجيزة والمشابك وحركة عاصم بورفؤاد والانفوشي، بجانب فقرة فنية للفنان هشام عباس يقدم خلالها اغاني فرحة ومصر بتسلم عليكوا والطريق الصح، بالإضافة لرفع العلم الأوليمبي وقسم اللاعب والمدرب وإيقاد الشعلة وأغنية خاصة بالبطولة.

نقل الدكتور أشرف صبحي تحيات وتقدير رئيس مجلس الوزراء للحضور والمتنافسين، مؤكدًا أن أنشطة وخطط الوزارة تتسق مع رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف التلاقي وسمو الرياضة للقيم الفاضلة والولاء والانتماء للوطن والتصدي لأي شخص ينقل ثورة غير جيدة عن مصر من خلال شباب وطلائع مصر، بالإضافة لكون اوليمبياد الطفل المصري محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية.

وأشار وزير الشباب إلي مشاركة 68 ألف طليع وطليعة من مختلف المحافظات والتي وصلت إلي 980 متنافس في عدد من الأنشطة والرياضات.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات، بمشاركة الإدارة المركزية للطلائع والمركزية للتنمية الرياضية والمركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والذي يشارك في موسمه الثاني 67 ألف طليع وطليعة.

ووجهت الدكتورة عزه الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع، الشكر لجميع شركاء النجاح من مديرين ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والعاملين بالوزارة.

وجاءت الألعاب الفائزة والمتأهلة على مستوى قطاعات المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر، القليوبية، الجيزة، وتضم الألعاب الكاراتيه والتايكوندو وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة، وألعاب القوي، ودفع الجلة، وكرة القدم، وكرة اليد وغيرها من الألعاب.
وزير الشباب والرياضة يفتتح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبى بالمعادي
وزير الشباب والرياضة يفتتح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبى بالمعادي
وزير الشباب والرياضة يفتتح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبى بالمعادي
وزير الشباب والرياضة يفتتح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبى بالمعادي
وزير الشباب والرياضة يفتتح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبى بالمعادي
وزير الشباب والرياضة يفتتح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبى بالمعادي
وزير الشباب والرياضة يفتتح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبى بالمعادي
وزير الشباب والرياضة يفتتح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبى بالمعادي

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