الأردن تتجاوز الـ26 ألف إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 26073.

وبحسب الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الأردن، فإن 1142 من الإصابات محلية، و5 حالات لوافدين بينها حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 207 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 118 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات المعتمدة، كما تم إجراء 21948 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1439205 في عموم البلاد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.