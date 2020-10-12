أحمد موسى: "هددوني بالقتل ولكني لن أتراجع عن دعم وطني"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تم اختراقها وأصبحوا يتلقون ضربات موجعة من كل الجهات، لافتًا إلى أن هناك مجموعات ساعدت الإخوان الإرهابيين في فوضى 2011 في مصر.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: "مواقفي ثابتة ولم تتغير، وسأظل أدعم الدولة وأفضح جماعة الإخوان الإرهابية".

واستكمل الإعلامي: "هددوني بالقتل ولكني لن أتراجع عن موقفي في فضح جرائم الإخوان ودعم وطني".

وأضاف: "إللي بيحب البلد دي يدافع عنها ميدافعش عن الأشخاص، الأشخاص مش محتاجين حد يدافع عنهم، والأهم هي الدولة"، متابعًا: "مصر هي الباقية، وواجبنا الدفاع عليها وحمايتها".

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كشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.

وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية،: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".

وأضاف "بعدها ميل آخر يطلب فيه جاسم مقترحات من الخارجية الأمريكية في حال توقف بث الجزيرة في مصر، ثم رسالة أخرى تنسيقية بين هيلاري ومرسي بعدما أصبح رئيسًا، وبعدها طلبهم 100 مليون دولار من أمريكا لتأسيس مشروع إعلامي أمريكي في مصر بعدما فشلت منصات الإخوان الإعلامية في مصر بعد يناير يكون خيرت الشاطر هو المسؤول عنها، وبعدها مناقشة بين حمد متعلقة بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في هذا الصندوق".

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