خبر سار في برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني يسابق الزمن من أجل اللحاق بمباراة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد يوم 24 أكتوبر الحالي.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم الألماني يعمل بجد حتى يتمكن من اللحاق بالمباراة بعد أن تغيب عن المباريات الأولى في الموسم الحالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تير شتيجن كان قد خضع لعملية جراحية في ركبته في منتصف شهر أغسطس الماضي وكانت التقديرات تشير إلى أن عودته ستكون في نهاية أكتوبر.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البرازيلي نوربيرتو نيتو الحارس الثاني لبرشلونة كان يحرس مرمى البلوجرانا في الفترة الماضية وظهر بمستوى طيب.



