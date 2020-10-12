حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم استمرار المتابعة طوال اليوم لمنع أي إشكال التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة التصدى أمام المخالفين وعدم التهاون حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

وأشار وكيل الوزاره يأتي ذلك بجهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، واستمرار حملات إزالة التعديات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون فى إزالة التعديات والمخالفات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله ليليه فى المهد عبارة عن رد أساس بالبلوك الأبيض على ارتفاع ٢٠ سم بحوض رزق متى على مساحة ٢ قيراط، بحضور رئيس الوحدة المحلية بكفور النيل الأستاذ حسين ابو حامد، والاستاذ حمدى حلمى حسين، مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية والمهندس محمد سرور،مدير جمعية كفور النيل والمهندس حاتم شمندى، بالجمعية الزراعية.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية المحليه، برئاسة الاستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزاله بناحية سنرو ٣ حالات حوض ابو راضي على مساحة واحد قيراط إزالة فورية في حضور مدير الجمعية الزراعيه ونائب رئيس مجلس مدينة ابشواى ورئيس الوحدة المحلية بسنرو وهي عبارة عن أسوار ومنازل.

وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة ليلية بناحية طريق سنهور ترسا، علي مساحه ٣ قيراط بمشاركة الوحدة المحلية بفدمين الأستاذ محمود جلال، سكرتير الوحدة والأستاذ مرحبا عماد ذكي، حماية الأراضي بالوحدة والمهندس خالد فتحي، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة.
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم وإبشواي وسنورس

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