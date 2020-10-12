مدحت قريطم يشرح مزايا تركيب الملصق الإلكتروني (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة إن وزير الداخلية استجاب لمطالبات مد مهلة تركيب لملصق الالكتروني في ظل الإقبال الكبير من المواطنين.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الملصق الالكتروني سينقل مصر نقلة حضارية وكنا نقارن ما نشاهده في العالم بما يحدث في مصر وجاءت التوجيهات باستقدام أحدث التكنولوجيات.

وأضاف أن التسجيل الالكتروني يتيح إبلاغ كل مواطن بالمخالفة على هاتفه أو البريد الالكتروني كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة موحدة على كافة المواطنين مشيرا غلى أن الملصق يحفظ كافة البيانات كما سيساهم في تخفيف الزحام وستكشف السيارات منتهية الترخيص وهناك رادارات حديثة على الطرق لرصد المخالفات مثل عدم ربط الحزام أو تجاوز السرعة.

وأكد قريطم أن الدراجات النارية لها ملصق الكتروني ويتم تركيبه على الفانوس وله مواصفات خاصة مشيرا إلى أن الملصق سيكون له فائدة كبيرة لصاحب السيارة حال سرقة السيارة فلن يكون مطالبا بحفظ رقم الشاسيه والموتور وستكون كل البيانات مسجلة للمساهمة في استعادة السيارة.

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