تامر أمين عن معرض تراثنا: "حاجة تفرح.. وشوفت مصر به"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أشاد الإعلامي تامر أمين، بمعرض تراثنا الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي بمشاركة 620 عارضًا و45 مؤسسة وهيئة.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الاثنين: "المعرض حاجة تفرح بجد، شوفت مصر قدامي في هذا المعرض".

وأضاف "شوفت الأيدي الماهرة في صناعة السجاد والشنط الجلدية والفخار، والأسعار ايه عسل، حاجة في منتهى الشياكة والفنش حلو والعرض حلو والخامات حلوة".

وتابع "إحنا مرتبطين بعقدة الخواجة شوية، نروح للبرندات المعروفة أو أي حاجة جاية من برة، ليه منفكرش نروح وندعم هذه المنتجات، ونساعد في تصديرها لأن لو ده حصل هتكتسح لأنها صناعات يدوية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، لتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أخبار تهمك

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 11 ساعة

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يومين

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي بعد استبداله في مباراة بيراميدز

منذ ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تخطيط الأهلي تستقر على عودة هذا اللاعب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 13 ساعة

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

06:49 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»