تامر أمين عن معرض تراثنا: "حاجة تفرح.. وشوفت مصر به"

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أشاد الإعلامي تامر أمين، بمعرض تراثنا الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي بمشاركة 620 عارضًا و45 مؤسسة وهيئة.



وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الاثنين: "المعرض حاجة تفرح بجد، شوفت مصر قدامي في هذا المعرض".



وأضاف "شوفت الأيدي الماهرة في صناعة السجاد والشنط الجلدية والفخار، والأسعار ايه عسل، حاجة في منتهى الشياكة والفنش حلو والعرض حلو والخامات حلوة".



وتابع "إحنا مرتبطين بعقدة الخواجة شوية، نروح للبرندات المعروفة أو أي حاجة جاية من برة، ليه منفكرش نروح وندعم هذه المنتجات، ونساعد في تصديرها لأن لو ده حصل هتكتسح لأنها صناعات يدوية".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، لتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

